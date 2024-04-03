Владимирские синоптики прогнозируют резкое снижение температуры, атмосферного давления и возмущение...

Владимирские синоптики прогнозируют резкое снижение температуры, атмосферного давления и возмущение магнитного поляХолодный атмосферный фронт принесет во Владимирскую область сильные ливни и резкое понижение температуры.По прогнозам Гисметео уже сегодня (3 апреля 2024 года) сильные осадки начнутся около 16 часов вечера и продлятся до полуночи. А завтра возможен дождь со снегом, столбик термометра резко опустится до минусовых температур.4 апреля 2024 года в 33-м регионе будет холодно и пасмурно. Температура воздуха днем до +9°C. Ночью столбик термометра опустится до -1°C.Порывы ветра будут достигать до 10 метров в секунду.Атмосферное давление будет падать и составит 734 мм ртутного столба, что ниже нормы. Во второй половине дня показания барометров начнут расти.Кроме того синоптики отмечают, что возможны возмущения магнитного поля. Из-за этого может ухудшиться самочувствие метеозависимых людей.Народный прогноз погоды на 4 апреля 2024 годаНаши предки верили: синие облака по небу плывут - к теплу и дождю. Если при восходе солнца появились красные круги на небе, то год будет плодородным.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений