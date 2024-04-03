Об этом сообщают представители регионального Правительства.

Владимирские власти отремонтируют дороги к учебным и дошкольным учреждениям. Об этом сообщают представители регионального Правительства.За работы возьмётся организация «ДСУ-3». В порядок планируется привести около четырёх километров дорожного полотна.«Специалисты обновят дорожное покрытие, на некоторых участках обустроят пешеходные переходы, установят дорожные знаки и нанесут разметку», – сообщают сотрудники Информационного центра.Работы будут проведены по следующим адресам: улица Сосновая (Ковров), Текстильщиков (Киржач), 1 мая (Меленки), Советская (Мстёра), Школьная (Левино, Меленковский район), Докучаева (Вяткино, Судогодский район).Ремонт должен быть завершен к началу нового учебного года.