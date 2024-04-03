Владимирский лицей-интернат №1 станет учебным заведением для одаренных детей. Информацию...

Владимирский лицей-интернат №1 станет учебным заведением для одаренных детей.Информацию подтвердили в городском управлении образования. Профильные направления в школе теперь будут формировать уже с 5 класса.На базе лицея будет созан первый в городе "Образовательный центр "Прогресс". Здесь есть опыт работы с талантливыми детьми.Старшеклассники лицея обучаются по трем профилям - технологическому, естественно-научному и гуманитарному. Заведение пользуется спросом. Рядом находится опорный вуз - ВлГУ.С университетом уже заключено соглашение на обучение в инженерном классе, а будут еще соглашения с ПИМУ и пединститутом.Детям, которые сейчас учатся в лицее, дадут возможность доучиться и получить аттестаты.Ирина Пенькова, заместитель начальника управления образования администрации г. Владимира:- В городе Владимире нет ни одного учебного учреждения, которое бы специально занималось бы образованием детей с высокими интеллектуальными запросами. Тем не менее, практика образовательная показывает, что таких детей в городе немало, и эти дети тоже требуют особого внимания, особого подхода для того, чтобы их потенциал образовательный был полностью реализован.