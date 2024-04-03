Во Владимире полицейские-кинологи ищут нового хозяина для служебной собаки Полицейские-кинологи...

Во Владимире полицейские-кинологи ищут нового хозяина для служебной собакиПолицейские-кинологи УМВД России по городу Владимиру передают на безвозмездной основе гражданам служебную собаку Теам Зильбер Вассерфаль Ламборджини.Воспитанная восьмилетняя немецкая овчарка (пол кабель), служившая все эти годы четвероногим напарником полицейских, отправляется на заслуженный отдых.Предложить свою кандидатуру в качестве нового хозяина и договориться о знакомстве с питомцем можно по телефону УМВД России по городу Владимиру: 8 (4922) 53-08-03.Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области