Жительница Юрьев-Польского, которая трудилась на одном из пищевых предприятий Владимира, получила травму на производстве.

Жительница Юрьев-Польского, которая трудилась на одном из пищевых предприятий Владимира, получила травму на производстве. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Инцидент произошёл в конце лета прошлого года. Дама очищала оборудование от остатков плёнки, когда её рука угодила под ножи поперечного разрезания. В результате работница получила открытый перелом костей запястья.Женщина до сих пор находится на больничном, ей требуется медицинская помощь.«По результатам проверки прокурор направил в суд исковое заявление в интересах пострадавшей о взыскании с работодателя компенсации морального вреда в результате производственного травматизма в размере 1 млн рублей», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.