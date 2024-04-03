Во Владимире вынесен суровый приговор двоим закладчикам наркотиков Владимирским областным судом...

Во Владимире вынесен суровый приговор двоим закладчикам наркотиковВладимирским областным судом вынесен приговор в отношении двоих граждан ближнего зарубежья.Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, летом 2022 года мужчины, став участниками организованной группы, приобрели жилой дом в деревне Недюрево Киржачского района, в котором оборудовали лабораторию по производству запрещенных веществ.В феврале 2023 года ими произведено не менее 6, 3 кг мефедрона, часть из которого они разместили в тайниках-закладках, другую - хранили в помещении нарколаборатории."3 марта 2023 года преступная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Владимирской области; помимо наркотиков, из незаконного оборота изъято свыше 163 кг прекурсоров наркотических веществ", - добавили в надзорном ведомстве.Виновным назначено по 16 лет колонии строгого режима.Кроме того, у осужденных конфискованы земельный участок и жилой дом, где была размещена нарколаборатория, а также автомобиль, используемый в преступной деятельности.Приговор в законную силу не вступил.Фото: freepik.com