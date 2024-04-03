Во Владимире жители «милицейского дома» пытаются выяснить, куда исчезло несколько миллионов рублей...

Во Владимире жители «милицейского дома» пытаются выяснить, куда исчезло несколько миллионов рублей на капремонт.Во Владимире жители так называемого «милицейского дома» на Куйбышева (дом № 66) пытаются выяснить, куда пропали их взносы на капитальный ремонт - несколько миллионов рублей. Подробности у Никиты Тарбеева.Широкие лестничные клетки, гулкие коридоры - здание строилось для школы милиции. И на пятом этаже сейчас разворачивается практически милицейская история: живущая здесь бывшая председательница жилищного кооператива скрывается от оперуполномоченных.Старший по дому - с того же, пятого этажа - регулярно сталкивается с ней в тёмном коридоре.На стук выходит муж бывшей начальницы ЖК"Мир".-Здравствуйте, а с Ниной Владимировной мы сможем поговорить?-Насчет чего?Телевидению здесь явно не рады...- Сейчас спрошу - что он тут светит в глаза...-Ну, темно.-Темно... Мне не надо - выключите быстро. До свидания.-Ну, так... вы позовёте или нет?Михаил Кузин, старший по дому:- У нас есть подозрение в хищении денежных средств, и УБЭП проводит сейчас проверку. Их ответ был такой: “Нина Владимировна не проживает по данному адресу”, хотя я её вижу каждый день здесь. То есть представители органов не могут к ней попасть, она скрывается, она не берет телефоны.Жители "милицейского дома" рассказывают, в течение десяти лет работы семейного жилищного кооператива взносы на капремонт принимались исключительно наличными.Светлана Терентьева, жительница дома:- Вот здесь на первом этаже каморочка такая есть. Она там сидела вместе со своей снохой и собирала деньги. И она всегда нам говорила, ну вот подпишите, пожалуйста - за одно, за другое, за пятое, за десятое... И куда уходили деньги - мы не знаем. В результате, когда стали менять управляющую компанию, там около трёх миллионов... мы не знаем где.Весной прошлого года, после нескольких лет междоусобной вражды, жильцы общим голосованием от услуг ЖК отказались. На смену ему пришла муниципальная компания.Осенью вышла из строя домовая котельная, дом оказался без отопления и горячей воды, но денег на ремонт на спецсчете попросту не оказалось.Как нам сообщили в областном Фонде капитального ремонта, в настоящий момент там ровно 172 тысячи рублей. Получить которые и так удалось лишь в судебном порядке.Сергей Маевский, генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области:- Было направлено уведомление председателю ЖК МИР о необходимости перечисления остатка денежных средств на вновь открытый специальный счет, данное требование было председателем ЖК мир проигнорировано. В связи с чем фондом был подан иск в арбитражный суд Владимирской области.Сколько точно должно было быть на счете и куда делись деньги - никто сейчас сказать не может.Михаил Чеглаков владеет первым этажом здания, где располагаются магазины и фитнесс-клуб. Он платит примерно четверть взносов на капремонт.Михаил Чеглаков, представитель собственника нежилых помещений дома № 66 по улице Куйбышева:- Нина Владимировна деньги забирала себе, вероятно, куда-то складывая их поближе. На счёт она их не перечисляла. Я не хочу никого обвинять, но есть подозрение, что она просто их присвоила.В итоге нам всё-таки удалось получить комментарий из другого лагеря…- Вот если на то пошло, переворот сделал вот этот…... супруг председательницы вышел погулять с собакой и не удержался...- Вот они все спелись здесь и организовали переворот. В итоге у нас дом остался без ничего. Больше не буду ничего говорить! Снимите вон наши колонны, нашу помойку. Что творится! За пять лет, пока Нины Владимировны нет.В конце февраля полицейские официально отказали жителям в возбуждении уголовного дела.В прокуратуре потребовали провести повторную проверку.Никита Тарбеев, Александр Чунаев, Илья Хлудов, «Вести - Владимир»