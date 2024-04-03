Во Владимирской области будут судить супругов, организовавших нарколабораторию в одном из садовых...

Во Владимирской области будут судить супругов, организовавших нарколабораторию в одном из садовых товариществСледователем СЧ СУ УМВД России по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении семейной пары из соседнего государства.Задержали супругов в декабре 2023 года. Напомним, что подозреваемые проживали в одном из садовых товариществ Александровского района. Там же они организовали нарколабораторию по производству запрещённых веществ."При осмотре дачного дома оперативники обнаружили пять пластиковых контейнеров объёмом двадцать литров каждый с синтетическим наркотическим средством – смесью, содержащей в своем составе альфа-PVP, общей массой более 154 килограммов. Также были изъяты несколько десятков канистр и бутылок с прекурсорами массой 440 килограммов", - рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В тайнике полицейские обнаружили и изъяли ещё почти 13 килограммов аналогичного вещества.В настоящее время уголовное дело направлено в суд.Приговора суда обвиняемые дожидаются под стражей.Фото: freepik.com