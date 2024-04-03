Об этом сообщают представители регионального Правительства.

Во Владимирской области наградили лидеров школьного самоуправления. Об этом сообщают представители регионального Правительства.В номинации «Городской пульс» выиграла Алина Роганова из муромской школы №15. Серебро у Дарьи Сафоновой из школы №13 Александрова. На третьем месте – Евгений Герлах из ковровского образовательного учреждения №23.В номинации «Энергия родного края» отличилась Анастасия Бутрименко из школы №1 города Радужный, на втором месте оказалась Полина Борисенко из собинской школы №1, а бронза у Виктории Цветковой из второй школы Радужного.Победители представят наш регион на Всероссийском форуме президентов школ в Москве.