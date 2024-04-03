Об этом сообщили сотрудники регионального Гидрометцентра.

Во Владимирской области ожидается сильный ливень. Об этом сообщили сотрудники регионального Гидрометцентра.Осадки придут к владимирцам сегодня, 3 апреля, вечером – около 18:00. Продлится ливень до полуночи. А завтра, 4 апреля, вечером в регион придут дожди со снегом. Если сегодня температура воздуха составит около +16 градусов, то в четверг столбики термометра упадут до -2... +4.Атмосферное давление будет пониженным (738 миллиметров ртутного столба). Возможны несильные магнитные бури.