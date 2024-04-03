В одном из садовых товариществ Владимирской области супружеская пара организовала нарколабораторию.

Подозреваемые проживали в садовом товариществе Александровского района. Согласно сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, в доме обнаружили пять контейнеров по 20 литров с наркотической смесью. Общая масса запрещённого вещества составила более 154 килограмм.Также в жилье подозреваемых обнаружили ёмкости с прекурсорами массой 440 килограмм. Был вскрыт тайник рядом с домом, в котором находилось 13 килограмм смеси на основе альфа-PVP.Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, обвиняемые ждут решения в СИЗО.