Во Владимирской области правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Краснодара.

Во Владимирской области правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Краснодара. Молодого человека подозревают в мошенничестве. Об этом рассказала УМВД России по региону.Парень заводил знакомство с девушками в мессенджере, а потом просил очарованных дам перевести ему денег в долг. Так, наша земляка перечислила подозреваемому 38 тыс. рублей, а жительница Москвы отдала около 70 тыс. Мужчина возвращать средства не собирался, а тратил их на личные нужды.На допросе житель Краснодара во всём сознался. В настоящий момент он находится под стражей, а полицейские выясняют его причастность к аналогичным преступлениям.