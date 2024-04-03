Об этом сообщается на официальной страничке областного поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Волонтёры разыскивают родных и близких пациента Ставровской больницы. Об этом сообщается на официальной страничке областного поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».Евгений Владимирович Горбенков лежит в медицинском учреждении с января этого года, ему 52 года, живёт в Собинском районе. Рост мужчины – 180 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза.Если вы знаете что-либо о его семье, то позвоните на телефон горячей линии «ЛизаАлерта»: 8 (800) 700-54-52.