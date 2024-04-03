Подарок художников всем приморцам: новая выставка открылась во Владивостоке.

В столице Приморья в Музее Города на улице Петра Великого, 6, в честь 135-летия Владивостокской крепости пройдет художественная выставка. Экспозиция состоит из работ учеников Народной студии ДКЖД под руководством приморского художника Александра Арсененко, сообщает Комсомольская правда – Владивосток со ссылкой на пресс-службу Музея имени Арсеньева.Участники выставки запечатлели крепость в разные времена года, с цветущими багульниками и осенними видами. Новая выставка появилась в музее в первые после того, как губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил 2024 год Годом крепости:Возможность увидеть работы, которые живописцы создали под впечатлением от красоты нашей крепости – это прекрасный подарок художников Владивостока всем приморцам. Это продолжение событий, приуроченных к фестивалю Владивостокская крепость (0+), участниками которых нам предстоит стать в этот интересный год, – комментирует директор Музея Города Никита Свистов.Выставка продлится до 15 апреля.