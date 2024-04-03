Два академика решили выяснить: если жизнь после смерти, и договорились что если есть, то кто первый умрёт тот знак оттуда подаст какой-нибудь… Через некоторое время один умирает. Проходит так неделя и тут звонок по телефону второму:
-Приветствую тебя коллега и сообщаю что жизнь после смерти на небе есть!
-И что там происходит?
-Да вот тут все мыслители простых бессмертных просвещают… Вот на той неделе Ньютон выступал, вчера Эйнштейн новую теорию выдвигал, я завтра доклад делаю, да и смотри на следующей неделе ты лекцию читаешь…
еще анекдот!