Жительница Юрьев-Польского работает оператором линии на производстве пищевой продукции во Владимире. В августе прошлого года с ней произошло несчастье – она чистила оборудование от

Жительница Юрьев-Польского работает оператором линии на производстве пищевой продукции во Владимире. В августе прошлого года с ней произошло несчастье – она чистила оборудование от остатков упаковочной пленки и ее правая рука попала под ножи поперечного разрезания. Работница получила открытый перелома запястья со смещением. С 31 августа женщина находится на больничном. И хотя она уже дважды