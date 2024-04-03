Ждут ли Владимирскую область природные катаклизмы в связи с аномально жарким летом в 2024...

Ждут ли Владимирскую область природные катаклизмы в связи с аномально жарким летом в 2024 году?Рост температур всегда приводит к нарастанию катаклизмов и аномалий в природе, к увеличению частоты ураганов, смерчей, наводнений, засух. Об этом сообщает информационное агентство URA.RU, которому рассказал ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов.По данным синоптиков, в июне температура ожидается на семь градусов выше нормы. Специалисты отмечают, что лето в 2024 году в России может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Причина «рекордных температур» во всем мире — влияние теплового явления «Эль-Ниньо», то есть температура будет меняться на экваториальной части Тихого океана.«Из-за глобального потепления нарастание аномальных явлений происходит очень быстро. Это ведет к увеличению частоты ураганов, смерчей, наводнений и засух. Так же растет количество лесных пожаров из-за засухи», — объяснил Алексей Карнаухов.По словам специалиста по природным катастрофам, лето в центре России (это и Москва, и Нижний Новгород, и Воронеж) может также сопровождаться регулярными дождями.Напомним, что по данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром 3 апреля 2024 года с сохранением в течение дня и вечером во Владимире и по области ожидается усиление южного ветра порывы 15 – 20 м/с.Прогнозируется вероятность возникновения ЧС до муниципального уровня на территории Владимирской области, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП, в т.ч. аварий на объектах энергоснабжения, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев.В случае возникновения происшествий вызов экстренных оперативных служб необходимо осуществлять со стационарного/мобильного телефона по номерам:- пожарных и спасателей - «01»/«101»- полиции - «02»/«102»- скорой медицинской помощи - «03»/«103»- аварийной газовой службы - «04»/«104»- единый номер вызова экстренных оперативных служб - «112».Номер телефона единой дежурно-диспетчерской службы города – «05» (со стационарного телефона); 8(4922) 53-11-48.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений