Житель Александрова, обвиняемый в совершении 13 преступлений в сфере незаконного оборота оружия,...

Житель Александрова, обвиняемый в совершении 13 преступлений в сфере незаконного оборота оружия, предстанет перед судомВ отношении жителя Александрова завершено расследование уголовного дела. Он обвиняется в совершении тринадцати преступлений в сфере незаконного оборота оружия, из которых 12 совершено им в группе лиц по предварительному сговору со своим знакомым. Об этом сообщает Следственный комитет по Владимирской области.Следствием во взаимодействии с сотрудниками региональных УФСБ и УМВД установлено, что обвиняемый в 2021-2023 годах, действуя по предварительной договоренности с другим местным жителем занимались незаконным изготовлением, хранением и сбытом огнестрельного оружия. Он подыскивал покупателей, которым сам либо вместе с соучастником передавал оружие и боеприпасы на территории Александрова и Александровского района, за что они получали деньги в сумме от 25 до 200 тысяч рублей.Кроме того обвиняемый хранил по месту своего жительства более 50 патронов разного калибра и совместно с тем же знакомым изготовил самодельным способом нарезное огнестрельное оружие - два автомата и пистолет.В марте 2023 года оба фигуранта были задержаны сотрудниками региональных УФСБ и УМВД по Владимирской области.По информации Следственного комитета, головное дело в отношении второго обвиняемого выделено в отдельное производство. Расследование по нему продолжается."Пресечена преступная деятельность и иных лиц, причастных к незаконному обороту оружия, в том числе знакомого с фигурантами жителя Александрова, который один раз участвовал в изготовлении и в качестве подарка приобрел пистолет. Уголовное дело в отношении него направлено в суд", - добавили в ведомстве.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий изъято более 30 единиц огнестрельного оружия, свыше 5,5 тысяч патронов, десятки иных вещественных доказательств.Фото: СУ СК России по Владимирской области