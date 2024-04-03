Об этом сообщают представители пресс-службы регионального управления Следственного комитета.

Житель Александрова обвиняется в 13 преступлениях в сфере незаконного оборота оружия. Об этом сообщают представители пресс-службы регионального управления Следственного комитета.Установлено, что мужчина 1986 года рождения с 2021 по 2023 год занимался незаконным изготовлением, хранением и сбытом огнестрельного оружия. Обвиняемый искал покупателей и вместе с соучастником передавал товар. При очередной попытке сбыта оба фигуранта были задержаны.По месту жительства он хранил более 50 патронов разного калибра. Там же он изготовил самодельным способом два автомата и пистолет.«В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий изъято более 30 единиц огнестрельного оружия, свыше 5,5 тысяч патронов, десятки иных вещественных доказательств», – сообщается в пресс-релизе.На данный момент уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование ещё не закончено.