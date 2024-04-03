В среду, 3 апреля, во Владимире и по области ожидается ураганный ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду.

В среду, 3 апреля, во Владимире и по области ожидается ураганный ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду. Штормовое предупреждение сделала мэрии региональной столицы, ссылаясь на данные синоптиков.Непогода может привести к различным ЧС, в том числе обрывам линий электропередач, падением опор ЛЭП, ветхих деревьев и слабоукреплённых конструкций. Жителей призывают проявлять бдительность и соблюдать осторожность.