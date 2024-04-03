Посмертно будут присваивать звание почетного гражданина во Владимире.

Не только при жизни, но и посмертно будет присваиваться звание почетного гражданина города Владимира. Законопроект внес председатель комитета по вопросам местного самоуправления, законности, безопасности и правопорядку Алексей Лызлов на заседании Совета народных депутатов, которое прошло 3 апреля.Решение было единогласно поддержано депутатами. Семьям почетных граждан Владимира будет выплачиваться компенсация в размере 8 тысяч рублей, а в случае их смерти – 100 тысяч рублей на погребение и установку памятника.