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<a href="https://33live.ru/novosti/03-05-2019-advokat-zelenskogo-progovorilsya-o-gryaznyx-svyazyax-komika.html" target="_blank">Адвокат Зеленского проговорился о грязных связях комика</a> - Адвокат Андрей Богдан подтвердил нелицеприятные слухи, которых ходили о связях Зеленского еще в период выборов. Сам новоизбранный президент пока не дал комментариев.