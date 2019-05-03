Водитель и пассажир внедорожника относительно благополучно пережили аварию, произошедшую под Санкт-Петербургом – джип дважды столкнулся с разделительным ограждением и перевернулся на крышу. Момент аварии попал на видео.

Днем в четверг, 2 мая, на Новоприозерском шоссе в Ленинградской области произошла авария, попавшая в объектив регистратора очевидца.Водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением на мокрой дороге, дважды столкнулся с "отбойниками" и перевернулся на крышу.По словам очевидцев, водитель и пассажир внедорожника относительно благополучно пережили ДТП.