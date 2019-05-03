Ксения Собчак пообещала своей матери не раз поругаться в будущем. Таким оригинальным образом телезвезда поздравила Людмилу Нарусову с днем рождения – добавив, что все равно ее любит.

Ксения Собчак пообещала своей матери не раз поругаться вбудущем. Таким оригинальным образом телезвезда поздравила Людмилу Нарусову сднем рождения – добавив, что все равно ее любит.Отношения у с матерью – политиком ЛюдмилойНарусовой – всегда были натянутыми. Будущей телезвезде было 18 лет, когда умерее отец, Анатолий Собчак – но даже общее горе не добавило близости."У меня очень строгая мама. Мое детство было посвященоборьбе с мамой. Папа называл меня "моя домашняя Чечня". Я всемисилами отстаивала свое право на личное пространство, чтобы никто не читал моидневники", – рассказывала как-то журналистка.с юных лет отличалась бунтарским характером:сбегала из дома, не слушалась родителей. И все же с возрастом она остепенилась,а после рождения ребенка потеплели и отношения с Нарусовой. Однако проблемы всееще остались – о чем и упомянула Собчак в своем поздравлении."Я буду продолжать следить за твоим ЗОЖ и говорить: "Оставьребенка в покое", мы наверное не раз еще будем ругаться. Но знай, это всеот любви и знания, что ты самая родная и близкая. С днем рождения, мама!",– поздравила Нарусову дочка.К поздравлениям присоединились не только подписчики ,но и знаменитости. Под постом отметились Стас Садальский, Валентин Юдашкин иКатя Лель, пишет StarHit.