Ксения Собчак пообещала своей матери не раз поругаться в
будущем. Таким оригинальным образом телезвезда поздравила Людмилу Нарусову с
днем рождения – добавив, что все равно ее любит.
Ксения Собчак пообещала своей матери не раз поругаться в
будущем. Таким оригинальным образом телезвезда поздравила Людмилу Нарусову с
днем рождения – добавив, что все равно ее любит.
Отношения у с матерью – политиком Людмилой
Нарусовой – всегда были натянутыми. Будущей телезвезде было 18 лет, когда умер
ее отец, Анатолий Собчак – но даже общее горе не добавило близости.
"У меня очень строгая мама. Мое детство было посвящено
борьбе с мамой. Папа называл меня "моя домашняя Чечня". Я всеми
силами отстаивала свое право на личное пространство, чтобы никто не читал мои
дневники", – рассказывала как-то журналистка.
с юных лет отличалась бунтарским характером:
сбегала из дома, не слушалась родителей. И все же с возрастом она остепенилась,
а после рождения ребенка потеплели и отношения с Нарусовой. Однако проблемы все
еще остались – о чем и упомянула Собчак в своем поздравлении.
"Я буду продолжать следить за твоим ЗОЖ и говорить: "Оставь
ребенка в покое", мы наверное не раз еще будем ругаться. Но знай, это все
от любви и знания, что ты самая родная и близкая. С днем рождения, мама!",
– поздравила Нарусову дочка.
К поздравлениям присоединились не только подписчики ,
но и знаменитости. Под постом отметились Стас Садальский, Валентин Юдашкин и
Катя Лель, пишет StarHit.