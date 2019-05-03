Никита Пресняков несколько лет экспериментирует с питанием.
Артист занимался этим самостоятельно – но в конце концов ему пришлось
обратиться к специалисту.
Никита Пресняков несколько лет экспериментирует с питанием.
Артист занимался этим самостоятельно – но в конце концов ему пришлось
обратиться к специалисту.
Отказался от мяса более трех лет назад.
Однако артист вспомнил о том, что такие эксперименты должен контролировать
специалист, только сейчас. Наследнику знаменитой музыкальной фамилии пришлось
обратиться в московскую клинику.
Стать песко-вегетарианцем Никита Пресняков решил из гуманных
соображений, а также по причине некоторых проблем со здоровьем. Последователи
этого движения не употребляют в пищу мяса животных и птицы – но не прочь
полакомиться рыбой и морепродуктами.
ведет активный образ жизни – артист катается
на скейтборде и занимается паркуром. Правила здорового питания заинтересовали
певца, поскольку надо было поддерживать спортивную форму. В итоге решил стать
вегетарианцем – вот только от рыбы отказаться пока не может. А мясо он исключил
из рациона сразу после возвращения из
Америки, где учился в Нью-Йоркской академии кино.
Не так давно Никита Пресняков заставил побеспокоится своих
поклонников. Артист на продолжительное время пропал из соцсетей. Однако вскоре
Никита успокоил фанатов – сообщил, что все хорошо, он продолжает работу над новым
альбомом, пишет "7Дней".
После визита в клинику также отчитался
перед поклонниками. По его словам, медики установили, что со здоровьем все
отлично. Никита утверждает, что врач одобрил его выбор диеты и даже отметил,
что всем бы такого пожелал.