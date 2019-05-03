Никита Пресняков несколько лет экспериментирует с питанием. Артист занимался этим самостоятельно – но в конце концов ему пришлось обратиться к специалисту.

Никита Пресняков несколько лет экспериментирует с питанием.Артист занимался этим самостоятельно – но в конце концов ему пришлосьобратиться к специалисту.Отказался от мяса более трех лет назад.Однако артист вспомнил о том, что такие эксперименты должен контролироватьспециалист, только сейчас. Наследнику знаменитой музыкальной фамилии пришлосьобратиться в московскую клинику.Стать песко-вегетарианцем Никита Пресняков решил из гуманныхсоображений, а также по причине некоторых проблем со здоровьем. Последователиэтого движения не употребляют в пищу мяса животных и птицы – но не прочьполакомиться рыбой и морепродуктами.ведет активный образ жизни – артист катаетсяна скейтборде и занимается паркуром. Правила здорового питания заинтересовалипевца, поскольку надо было поддерживать спортивную форму. В итоге решил статьвегетарианцем – вот только от рыбы отказаться пока не может. А мясо он исключилиз рациона сразу после возвращения изАмерики, где учился в Нью-Йоркской академии кино.Не так давно Никита Пресняков заставил побеспокоится своихпоклонников. Артист на продолжительное время пропал из соцсетей. Однако вскореНикита успокоил фанатов – сообщил, что все хорошо, он продолжает работу над новымальбомом, пишет "7Дней".После визита в клинику также отчиталсяперед поклонниками. По его словам, медики установили, что со здоровьем всеотлично. Никита утверждает, что врач одобрил его выбор диеты и даже отметил,что всем бы такого пожелал.