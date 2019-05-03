В Праге автобус тюремной службы столкнулся с тягачом, перевозившим американские танки времен Второй мировой. Автобус с заключенными загорелся. Погиб один человек, еще 14 пострадали.

В Праге автобус тюремной службы столкнулся с тягачом, перевозившим американские танки времен Второй мировой. Автобус с заключенными загорелся. Погиб один человек, еще 14 пострадали. Вся техника выгорела дотла, отмечает телеканал "Россия 24".Три часа, пока устраняли последствия, трасса была блокирована. Известно, что танки везли для участия в Конвое Свободы — это акция, которую проводит в Европе армия США.