Испанский голкипер Порту Икер Касильяс рискует завершить профессиональную карьеру футболиста после в среду перенесенного инфаркта на утренней тренировке. После того, как он был госпитализирован, ему провели операцию. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Испанский голкипер "Порту" Икер Касильяс рискует завершить профессиональную карьеру футболиста после в среду перенесенного инфаркта на утренней тренировке. После того, как он был госпитализирован, ему провели операцию. Сейчас его жизни ничего не угрожает."Главный положительный момент заключается в своевременно оказанной ему помощи, — резюмирует спортивный врач "Порту" Домингос Гомес, которого цитирует еженедельник "Футбол" со ссылкой на Marca. – В такой ситуации пять минут решают многое"."Что же до его футбольной карьеры, то возможны любые варианты. Многое будет зависеть от процесса восстановления. Помочь вернуться к нормальной жизни ему могут помочь физические упражнения".Напомним, что за "Порту" Касильяс выступает с 2015 года.