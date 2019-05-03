Филипп Киркоров прокомментировал скандал вокруг победы дочери Алсу в шоу Голос.Дети. Певец указал на ком лежит ответственность.
<a href="https://33live.ru/novosti/03-05-2019-kirkorov-vlez-v-gryaznyj-skandal-vokrug-docheri-alsu.html" target="_blank">Киркоров влез в грязный скандал вокруг дочери Алсу</a> - Филипп Киркоров прокомментировал скандал вокруг победы дочери Алсу в шоу Голос.Дети. Певец указал на ком лежит ответственность.
[url=https://33live.ru/novosti/03-05-2019-kirkorov-vlez-v-gryaznyj-skandal-vokrug-docheri-alsu.html]Киркоров влез в грязный скандал вокруг дочери Алсу[/url] - Филипп Киркоров прокомментировал скандал вокруг победы дочери Алсу в шоу Голос.Дети. Певец указал на ком лежит ответственность.