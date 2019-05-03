Украинский олигарх и бывший совладелец Приватбанка Игорь Коломойский заявил, что ни о чем не будет просить нового главу Украины Владимира Зеленского, в его победа на выборах - общая победа его и министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Украинский олигарх и бывший совладелец Приватбанка Игорь Коломойский заявил, что ни о чем не будет просить нового главу Украины Владимира Зеленского."Я к нему даже обращаться не буду, мне ничего от него не надо​​​. Коломойский самодостаточный человек, ему ничего ни от кого не надо".Олигарх также заявил, что победа Зеленского на выборах — "общая победа" его и министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, передает РИА Новости."У нас нет партнерства по поводу выбора Зеленского, у нас есть фан-клуб Зеленского. Мы болели против Пети", — заявил Коломойский.