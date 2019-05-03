Лера Кудрявцева никак не реагирует на разразившийся вокруг
ее имени скандал. Телеведущая показала в Сети семейную идиллию – прогулку с
мужем Игорем Макаровым и 8-месячной дочкой Марией.
Лера Кудрявцева никак не реагирует на разразившийся вокруг
ее имени скандал. Телеведущая показала в Сети семейную идиллию – прогулку с
мужем Игорем Макаровым и 8-месячной дочкой Марией.
Известная телеведущая продемонстрировала
поклонникам, что Игорь Макаров – не только талантливый хоккеист, но еще и
внимательный, заботливый папа. Спортсмен прогуливается с коляской, не забывая
при этом развлекать малышку Марию смешными рожицами и звуками.
Скандальное разоблачение продюсера группы "Ласковый май"
Лера Кудрявцева продолжает игнорировать. Андрей Разин недавно опубликовал пост,
в котором рассказал о том, как телеведущая начинала свою карьеру. По словам
Разина, тогда Лера зарабатывала деньги, оказывая услуги интимного характера – а
в шоу-бизнес попала благодаря тому, что шантажировала беременностью барабанщика
из его коллектива. Позже скандальную публикацию продюсер удалил.
Поклонников такой исход не устраивает: они
ждут, что телезвезда выступит с опровержением – или хотя бы потребует извинений от продюсера. По
мнению фанатов, в противном случае рассказанная Разиным история ударит по
репутации телеведущей.
Однако звезда не торопится реагировать на разоблачения. публикует умилительные видео и фото, рассказывает о том, что они с
мужем долго пытались стать родителями. А, когда стало известно о ее
беременности, Игорь Макаров был на седьмом небе от счастья. Телеведущая
рассказала о том, что ее восьмимесячная дочка уже умеет ползать и стоять. Вдобавок
у Маши уже прорезались два зуба, пишет "7Дней".