Лера Кудрявцева никак не реагирует на разразившийся вокруг ее имени скандал. Телеведущая показала в Сети семейную идиллию – прогулку с мужем Игорем Макаровым и 8-месячной дочкой Марией.

Лера Кудрявцева никак не реагирует на разразившийся вокругее имени скандал. Телеведущая показала в Сети семейную идиллию – прогулку смужем Игорем Макаровым и 8-месячной дочкой Марией.Известная телеведущая продемонстрировалапоклонникам, что Игорь Макаров – не только талантливый хоккеист, но еще ивнимательный, заботливый папа. Спортсмен прогуливается с коляской, не забываяпри этом развлекать малышку Марию смешными рожицами и звуками.Скандальное разоблачение продюсера группы "Ласковый май"Лера Кудрявцева продолжает игнорировать. Андрей Разин недавно опубликовал пост,в котором рассказал о том, как телеведущая начинала свою карьеру. По словамРазина, тогда Лера зарабатывала деньги, оказывая услуги интимного характера – ав шоу-бизнес попала благодаря тому, что шантажировала беременностью барабанщикаиз его коллектива. Позже скандальную публикацию продюсер удалил.Поклонников такой исход не устраивает: ониждут, что телезвезда выступит с опровержением – или хотя бы потребует извинений от продюсера. Помнению фанатов, в противном случае рассказанная Разиным история ударит порепутации телеведущей.Однако звезда не торопится реагировать на разоблачения. публикует умилительные видео и фото, рассказывает о том, что они смужем долго пытались стать родителями. А, когда стало известно о еебеременности, Игорь Макаров был на седьмом небе от счастья. Телеведущаярассказала о том, что ее восьмимесячная дочка уже умеет ползать и стоять. Вдобавоку Маши уже прорезались два зуба, пишет "7Дней".