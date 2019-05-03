В Лондоне сыгран первый из полуфиналов Лиги Европы. Арсенал со счетом 3:1 обыграл испанскую Валенсию и сделал заявку на участие в главном матче.

В Лондоне сыгран первый из полуфиналов Лиги Европы. "Арсенал" со счетом 3:1 обыграл испанскую "Валенсию" и сделал заявку на участие в главном матче.Начало встречи осталось за "Валенсией", и вскоре гости добились успеха. После розыгрыша углового точный удар нанес защитник Мухтар Диаките. Но "канониры" сумели отыграться и выйти вперед еще до перерыва. Сначала Пьер-Эмерик Обамеянг выманил из ворот Нето и отдал мяч Александру Ляказетту. Француз расстрелял ворота. А затем он же замкнул навел Сеада Колошинаца. Мяч угодил в штангу, от нее в руку Нето, после чего пересек линию ворот.Во втором тайме преимуществом владел "Арсенал", стремившийся забить третий мяч. Свои намерения он осуществил в уже добавленное время. Нето отбил удар Генриха Мхитаряна, мяч подхватил Колошинац и сделал заброс на дальнюю штангу. Где Пьер-Эмерик Обамеянг смог с острого угла протолкнуть мяч в ворота."Арсенал" выиграл 3:1 у команды своего бывшего тренера Унаи Эмери. "Канониры" сделали хорошую заявку на выход в финал Лиги чемпионов, который пройдет в Баку.