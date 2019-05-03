Эксперты Финансового университета при правительстве РФ провели исследование с целью выяснить степень удовлетворенности людей своей жизнью. Оказалось, самые удовлетворенные россияне живут во Владивостоке (87 процентов), а самые неудовлетворенные в Воронеже, Петрозаводске и Ярославле (по 70 процентов).

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ провели исследование с целью выяснить степень удовлетворенности людей своей жизнью.В целом, как пишет "РГ", процент россиян, которые полностью или в основном довольны своей жизнью, снизился с 80 до 73.Что же касается конкретных городов, то самые удовлетворенные россияне живут во Владивостоке (87 процентов).На втором месте Томск (86 процентов), третью строчку занимают Липецк и Оренбург (по 85). Всего на один процент меньше (84), чем в этих городах, заявили, что довольны своей жизнью жители Череповца, Грозного и Читы.Что же касается городов, в которых люди не удовлетворены своей жизнью, то таких больше всего в Воронеже, Петрозаводске и Ярославле (по 70 процентов).