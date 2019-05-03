У Владимира Зеленского два главных недостатка. Во-первых, он
слишком молод. А во-вторых, плохо учился. Только этим можно оправдать его
безответственные заявления по поводу российской-украинских отношений.
У Владимира Зеленского два главных недостатка. Во-первых, он
слишком молод. А во-вторых, плохо учился. Только этим можно оправдать его
безответственные заявления по поводу российской-украинских отношений.
страдает забывчивостью. Кроме того, он
слишком мало времени провел на посту главы государства, чтобы выступать с
громкими заявлениями о том, что разделяет или объединяет Украину с Россией.
"Нас объединяет многовековая история, совместная борьба
против врагов, которые нападали на Советский Союз, совместная победа в Великой
Отечественной войне, общая история, культура, тесные родственные связи", -
заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Парламентарий подчеркнул, что россияне и украинцы – два
братских народа, которым нечего делить. И забывать об этом непозволительно.
Днем ранее заявил: единственное, что
объединяет Украину и Россию – общая государственная граница. Отношения Москвы и
Киева изранный президент Незалежной отказывается называть братскими. По его
мнению, сближению позиций двух стран также не способствуют упрощение процедуры
выдачи российских паспортов жителям ЛНР и ДНР, запрет на поставки
нефтепродуктов и задержание украинских моряков после инцидента в Керченском
проливе.
Это заявление прокомментировали в Госдуме. Депутаты
посоветовали Владимиру Зеленскому восполнить пробелы в школьном образовании -
почитать учебники по истории. И подчеркнули, что непозволительно начинать свою
президентскую карьеру с вранья, лжи и лицемерия.
Слова с недоумением встретили и на
Украине. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За
жизнь" Виктор Медведчук назвал такую точку зрения глубоким заблуждением.
Украинский политик также отметил, что страны объединяет тысячелетняя история,
общие славянские корни, православная вера, культура и язык, а также победа в
Великой Отечественной войне, передает РИА Новости.