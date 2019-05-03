У Владимира Зеленского два главных недостатка. Во-первых, он слишком молод. А во-вторых, плохо учился. Только этим можно оправдать его безответственные заявления по поводу российской-украинских отношений.

У Владимира Зеленского два главных недостатка. Во-первых, онслишком молод. А во-вторых, плохо учился. Только этим можно оправдать егобезответственные заявления по поводу российской-украинских отношений.страдает забывчивостью. Кроме того, онслишком мало времени провел на посту главы государства, чтобы выступать сгромкими заявлениями о том, что разделяет или объединяет Украину с Россией."Нас объединяет многовековая история, совместная борьбапротив врагов, которые нападали на Советский Союз, совместная победа в ВеликойОтечественной войне, общая история, культура, тесные родственные связи", -заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.Парламентарий подчеркнул, что россияне и украинцы – двабратских народа, которым нечего делить. И забывать об этом непозволительно.Днем ранее заявил: единственное, чтообъединяет Украину и Россию – общая государственная граница. Отношения Москвы иКиева изранный президент Незалежной отказывается называть братскими. По егомнению, сближению позиций двух стран также не способствуют упрощение процедурывыдачи российских паспортов жителям ЛНР и ДНР, запрет на поставкинефтепродуктов и задержание украинских моряков после инцидента в Керченскомпроливе.Это заявление прокомментировали в Госдуме. Депутатыпосоветовали Владимиру Зеленскому восполнить пробелы в школьном образовании -почитать учебники по истории. И подчеркнули, что непозволительно начинать своюпрезидентскую карьеру с вранья, лжи и лицемерия.Слова с недоумением встретили и наУкраине. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – Зажизнь" Виктор Медведчук назвал такую точку зрения глубоким заблуждением.Украинский политик также отметил, что страны объединяет тысячелетняя история,общие славянские корни, православная вера, культура и язык, а также победа вВеликой Отечественной войне, передает РИА Новости.