Неэффективное и предвзятое. Так назвали в ООН расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов. Сегодня, спустя пять лет, был представлен доклад. Виновные не найдены. А ведь 2 мая 2014 года в Одессе заживо сожгли 48 человек, более 200 были ранены.

Неэффективное и предвзятое. Так назвали в ООН расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов. Сегодня, спустя пять лет, был представлен доклад. Виновные не найдены. А ведь 2 мая 2014 года в Одессе заживо сожгли 48 человек, более 200 были ранены.Цветущий курортный город. Жемчужина у моря готовится принимать туристов. Люди живут спокойной размеренной жизнью. Но все зависит от взгляда, стоит только сменить ракурс.2 мая 2014 — Рубикон, который разделил Одессу на две части. Точка невозврата, после которой город навсегда стал другим: здесь, кажется, больше не будет беззаботной жизни. Трагедия затронула каждого. Об этом говорят сами одесситы, которые со слезами на глазах идут к Дому профсоюзов.Тогда полицейские отказывались кого-либо пускать. Стали распространяться слухи о том, что жертв может быть более сотни."Я был первым, кто туда вошел. Такого я никогда не видел: люди остались в таком же положении, как были: кто-то сидел на стуле, кто-то на лестнице... Мы насчитали 34 трупа, не считая тех, кто выпрыгивал из окна, разбивался и кого добивали внизу", — рассказывает Морис Ибрагим, участник событий 2 мая 2014 года в Одессе.Трагедия коснулась без преувеличения каждого. Погибших вспоминают каждый день. И не прийти сюда сегодня люди просто не могли. Звучат лозунги "Не забудем, не простим". В руках митингующих — черные шары.Однако здесь не обошлось без выходок украинских активистов. Пришли с красными шарами и провоцировали тех, кто скорбел по погибшим. Из эксцессов в основном словесные перепалки антимайдановцев и проукраинских радикалов.Дело это до сих пор не расследовано, хотя события происходили на глазах у всей Одессы. "Главным памятником трагедии станет наказание виновных" — это уже слова главы оппозиционной платформы "За жизнь" Юрия Бойко. Он сегодня вместе с одесситами был у Дома советов."Я вам обещаю: как только сменится власть — а она уходит, — мы добьемся справедливого расследования. Его как такового и не было… Мы добьемся, чтобы виновные отвечали по закону за это страшное злодеяние", — сказал он.Людей на площади меньше не становилось на протяжении всего дня. Во избежание масштабных провокаций были усилены меры безопасности: выставлены полицейские кордоны, всех, кто приходил на Куликово поле, обследовали металлоискателями. Готовились к провокациям полицейские уже ближе к вечеру. Радикалы вышли на центральные улицы города, провели марш "украинского правого порядка". Фашистские лозунги и любые способы привлечь к себе внимание, несмотря на день траура.Звучали лозунги, были провокации, но в большинстве своем на Куликовом поле было достаточно спокойно. Люди переживают трагедию до сих пор тихо и наедине с собой. Наедине со всей Одессой.Жертв трагедии в одесском Доме профсоюзов вспоминали сегодня в Москве. К посольству Украины пришли участники движения "Антимайдан". В руках они держали фотографии погибших. Из свечей составили слово "Помним"...Жители Севастополя принесли сегодня цветы к стеле "Город-герой Одесса". Там установили портреты жертв трагедии. Там же прошел траурный митинг.О событиях в Одессе говорил сегодня патриарх Кирилл во время проповеди в Покровском монастыре."48 человек сгорели заживо перед лицом Европы и всего мира. И, конечно, кто-то пытается объяснить это особенностью тогдашней политической борьбы. Но зверства, совершенные над людьми, ничем нельзя объяснить, как только силой зла — силой дьявольской. Все те, кто поджигал людей, были под властью дьявола, — говорит патриарх. — И хотя сегодня много есть вопросов к тому, что происходит в Украине, мы можем свидетельствовать, что те радикальные силы зла, та дьявольская злоба, воплощенная в человеческих образах, не захватила всей власти над украинской землей. И сегодня, вспоминая то страшное событие, мы молимся о наших братьях и сестрах на Украине".