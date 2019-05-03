Канадская фигуристка Кейтлин Осмонд объявила о завершении карьеры. В 2018 году Осмонд стала победительницы Олимпийских игр в Пхенчхане в командном турнире.

Канадская фигуристка Кейтлин Осмонд объявила о завершении карьеры. В 2018 году Осмонд стала победительницы Олимпийских игр в Пхенчхане в командном турнире.23-летняя спортсменка написала о своем решении завершить выступления на своей странице в социальной сети. Кейтлин не назвала причину своего ухода, но сообщила что будет скучать по соревнованиям.Кейтлин Осмонд стала чемпионкой Олимпиады-2018 в командном турнире. В личном разряде канадка заняла третье место, уступив российским фигуристкам Алине Загитовой и Евгении Медведевой.