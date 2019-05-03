Горожане создали петицию на имя председателя Законодательного Собрания Петербурга Вячеслава Макарова против депутата Максима Резника. За сутки несколько тысяч человек подписали призыв лишить представителя Партии Роста его полномочий.

Горожане создали на имя председателя Законодательного Собрания Петербурга Вячеслава Макарова против депутата Максима Резника. За сутки несколько тысяч человек подписали призыв лишить представителя "Партии Роста" его полномочий.Возмущенные жители потребовали "обязать депутата ЗакС Санкт-Петербурга Резника сдать анализ на наркотики и лишить мандата" после его странного поведения на Первомайском шествии. "Мы требуем компетентные органы предпринять необходимые меры для привлечения Резника к ответственности", – говорится в обращении петербуржцев.В петиции, которая собрала более 2900 подписей, отмечают, что человек, принимающий важные для всего города законы, не имеет права употреблять запрещенные вещества."Мы выражаем подозрение, что Резник мог неоднократно находиться в неадекватном состоянии наркотического опьянения во время принятия решений, затрагивающих жизни каждого петербуржца" – пишут авторы петиции.Резник должен сдать соответствующие анализы, которые смогут подтвердить или опровергнуть наличие наркотиков в крови. При положительном ответе у депутата следует отобрать мандат.Подтверждение употребления Резником запрещенных веществ может поставить крест на его политической карьере.Ранее бывший член Законодательного собрания Санкт-Петербурга, а ныне депутат Госдумы Виталий Милонов поведение Максима Резника на первомайской демонстрации. Депутатский мандат и наркотики – вещи несовместимые, подчеркнул Милонов."Я считаю, если у человека обнаружили наркотики, его депутатство должно моментально закончиться, потому что наркотики и депутатство – это несовместимые вещи", – подчеркнул парламентарий.