Один человек погиб и 14 – получили травмы различной степени тяжести, в результате серьезного ДТП в Чехии, где тюремный автобус столкнулся с грузовиком, перевозившим танки, и легковым автомобилем. Последствия аварии и работу сотрудников экстренных служб сняли на видео.

В четверг, 2 мая, в Праге столкнулись автобус, перевозивший заключенных, грузовик-танковоз с двумя бронированными боевыми машинами, и легковое авто.После ДТП транспортные средства загорелись, заблокировав трассу.Сотрудникам экстренных служб потребовалось значительное время, чтобы справиться с возгоранием и последствиями аварии.Как сообщает пресс-служба чешской полиции, в тюремном автобусе находилось девять осужденных и десять сотрудников пенитенциарной системы, один из которых скончался от полученных травм.Всего пострадало 14 человек. Женщина, находившаяся в легковом автомобиле, получила травмы средней степени тяжести, все остальные травмированные отделались легкими повреждениями.