Личная жизнь звезд является главным предметом обсуждения журналистов и поклонников. Знаменитости не перестают удивлять нас неожиданными драмами и ослепительными триумфами. Дни.ру собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 3 мая 2019 года.

Личная жизнь звезд является главным предметом обсуждения журналистов и поклонников. Знаменитости не перестают удивлять нас неожиданными драмами и ослепительными триумфами. "Дни.ру" собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 3 мая 2019 года.В последние дни на Первом канале многие живут на валидоле и успокоительных. Всему причиной – скандальная победа дочери Алсу Микеллы Абрамовой в шестом сезоне шоу "Голос. Дети". На телеканале идут масштабные проверки, привлечен даже партнер Интерпола!Телечиновники понимают, что этот скандал просто так не замять, что нужна какая-то реакция, дабы успокоить общественность, которая считает, будто победа дочери Алсу была куплена. Непременно последуют отставки, если вскроется подкуп или фальсификация голосов зрителей.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 3 мая 2019 года, читайте в и специальных .