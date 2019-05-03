Стали известны детали происшествия с самолетом Boeing в аэропорту Шереметьево. В результате инцидента пострадал один человек – водитель автомобиля. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения.

Стали известны детали происшествия с самолетом Boeing в аэропорту Шереметьево.Ранее сообщалось, что в московском аэропорту "Шереметьево" автомобиль технических служб по неустановленной пока причине врезался в стоящий на парковке пассажирский Boeing компании "Nordwind Airlines".В результате инцидента пострадал один человек – водитель автомобиля. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения, передает "Интерфакс".По предварительным данным, причиной произошедшего стало плохое самочувствие водителя автомобиля.Официальный представитель аэропорта подтвердил эту информацию и сообщил, что пострадавших в самолете нет, так как воздушное судно находилось на удаленной стоянке без пассажиров и экипажа "на отстое".