Анна Семенович никогда не отличалась особенным вкусом в одежде. Наряд певицы, в котором она выступила на гала-концерте Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты, ужаснул стилистов.

Анна Семенович никогда не отличалась особенным вкусом водежде. Наряд певицы, в котором она выступила на гала-концерте "ДискотекаМУЗ-ТВ. Золотые хиты", ужаснул стилистов.Костюм не скрывает, а, напротив, подчеркиваетнедостатки фигуры певицы. Артистка еще раз подтвердила, что с чувством стиля унее не все в порядке, отметила в интервью Дням.Ру ведущий стилист студии DajmurАнастасия Николаева."Ну вот никогда она не отличалась особенным чувствомстиля. Эта фотография тому доказательство. Стразы, баска, ремешок, прозрачныевставки и как вишенка на торте – красный пиджак (все лучше сразу). Какая-тобезвкусица. Да и не скрадывает этот костюм ее недостатки, скорее наоборот подчеркивает",– раскритиковала костюм стилист.Речь шла о наряде, в котором Анна Семенович появилась насцене столичного клуба Adrenaline Stadium. На днях там прошел дебютныйгала-концерт "Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты". Прозвучали хорошознакомые и любимые миллионами зрителей музыкальные хиты 80-х, 90-х и нулевыхгодов.привлекла особое внимание зрителей. Красавицас аппетитными формами появилась на сцене в обтягивающем черном наряде и красномпиджаке – который не скрывал округлившийся живот известной певицы.