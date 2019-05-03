Анна Семенович никогда не отличалась особенным вкусом в
одежде. Наряд певицы, в котором она выступила на гала-концерте Дискотека
МУЗ-ТВ. Золотые хиты, ужаснул стилистов.
Анна Семенович никогда не отличалась особенным вкусом в
одежде. Наряд певицы, в котором она выступила на гала-концерте "Дискотека
МУЗ-ТВ. Золотые хиты", ужаснул стилистов.
Костюм не скрывает, а, напротив, подчеркивает
недостатки фигуры певицы. Артистка еще раз подтвердила, что с чувством стиля у
нее не все в порядке, отметила в интервью Дням.Ру ведущий стилист студии Dajmur
Анастасия Николаева.
"Ну вот никогда она не отличалась особенным чувством
стиля. Эта фотография тому доказательство. Стразы, баска, ремешок, прозрачные
вставки и как вишенка на торте – красный пиджак (все лучше сразу). Какая-то
безвкусица. Да и не скрадывает этот костюм ее недостатки, скорее наоборот подчеркивает",
– раскритиковала костюм стилист.
Речь шла о наряде, в котором Анна Семенович появилась на
сцене столичного клуба Adrenaline Stadium. На днях там прошел дебютный
гала-концерт "Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты". Прозвучали хорошо
знакомые и любимые миллионами зрителей музыкальные хиты 80-х, 90-х и нулевых
годов.
привлекла особое внимание зрителей. Красавица
с аппетитными формами появилась на сцене в обтягивающем черном наряде и красном
пиджаке – который не скрывал округлившийся живот известной певицы.