Сербия устала от политики Евросоюза. Об этом заявил министр обороны страны Александар Вулин. Он пояснил - Брюссель постоянно меняет правила игры и ставит все больше препятствий для желающих к нему присоединиться.

Сербия устала от политики Евросоюза. Об этом заявил министр обороны страны Александар Вулин. Он пояснил — Брюссель постоянно меняет правила игры и ставит все больше препятствий для желающих к нему присоединиться.Вулин заявил, что умолять о вступлении в ЕС Сербия не намерена. К тому же Россия и Китай предлагают сотрудничество на основе равноправия. Переговоры между Евросоюзом и Сербией начались в 2014 году. От Белграда требуют признать независимость Косова и прекратить дружеские отношения с Москвой. Сербия к этому не готова, отмечает телеканал "Россия 24". К тому же, Белград намерен сохранить военный нейтралитет и не вступать в НАТО.