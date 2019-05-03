Российское представительство при ОБСЕ призвало уполномоченного этой организации по вопросам свободы СМИ отреагировать на избиение французскими полицейскими корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой. В представительстве подчеркнули, что применение насилия в отношении журналистов недопустимо и призвали французские власти провести расследование.

Российское представительство при ОБСЕ призвало уполномоченного этой организации по вопросам свободы СМИ отреагировать на избиение французскими полицейскими корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой. В представительстве подчеркнули, что применение насилия в отношении журналистов недопустимо и призвали французские власти провести расследование.Отреагировали на случившееся и в Международной федерации журналистов. Президент этой организации назвал действия полиции "жестокой расправой".Инцидент произошёл накануне, напоминает телеканал "Россия 24". Виктория Иванова освещала первомайские демонстрации в Париже. Полицейские, разгонявшие хулиганов, ударили её дубинкой по голове и руке. При этом на журналистке были надеты каска и повязка с надписями "пресса". Иванову доставили в больницу. У неё выявили сотрясение мозга, а также ушибы плеча и предплечья. Журналистка подала жалобу в Генеральную инспекцию национальной полиции Франции.