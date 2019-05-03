Общая площадь составила 35 га

Общая площадь составила 35 гаПо данным департамента лесного хозяйства Владимирской области за один день мая зафиксировали 3 лесных пожара на территории Вязниковского и Ковровского районах. Их общая площадь составила 11 гектаров.Если причиной пожаров в Вязниковском районе стали сельхозпалы, то возгорание сухостоя в Ковровском районе, охватившее площадь в 9,2 га, вызвали поджогом.На тушении пожаров работали 28 человек на 11 спецмашинах. Пожары ликвидировали в день обнаружения силами «Владимирского лесхоза».Всего с начала пожароопасного сезона в нашем регионе произошло 33 лесных пожара на общей площади почти 35 га.При обнаружении пожаров звоните на прямую линию лесной охраны по телефону - 8-800-100-94-00 или в региональную диспетчерскую службу по телефонам - 8 (4922) 45-90-02, 8 (4922) 45-90-06.