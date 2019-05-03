Крупная авария произошла под Калугой. Там столкнулись сразу четыре автомобиля. Пострадали 9 человек. Среди них - шестеро детей, которые ехали вместе с двумя взрослыми в легковой машине.

Крупная авария произошла под Калугой. Там столкнулись сразу четыре автомобиля. Пострадали 9 человек. Среди них — шестеро детей, которые ехали вместе с двумя взрослыми в легковой машине. Через несколько часов в больнице скончался шестилетний мальчик. 12-летняя девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии.Авария произошла около полудня. По словам очевидцев, трасса в это время была довольно загруженной. И, судя по всему, один из водителей не хотел ждать, поэтому повел себя на дороге агрессивно.Вот предварительная версия того, что случилось дальше. Автомобиль Chevrolet, который двигался по направлению из Москвы, выехал на встречную полосу. Лобовое столкновение с Toyota Corolla, чудовищный удар. Как раз в Toyota и находились шестеро детей. За рулем – девушка 29 лет.Открыть дверь смогли только спасатели при помощи гидроинструмента. Прибыли оперативно. А до этого пострадавших детей из машины извлекали водители, оказавшиеся рядом. Укладывали на обочину, контролировали состояние до приезда бригад реанимации. Всего в больницы доставили девять человек.Две из четырех машин, участвовавших в аварии, восстановлению не подлежат. Одну из них увез эвакуатор. Вторая пока остается на месте. По всей видимости, у следователей здесь еще не закончена работа.Они выясняют, почему в обычной легковой машине перевозили шестерых детей возрасте от года до 12 лет. Вопрос и в том, почему до аварии на это не обратили внимание сотрудники ГИБДД, ведь было видно, что машина переполнена.Пока на месте аварии работали следователи, на федеральной трассе "Украина" были перекрыты три полосы движения. После эвакуации разбитых автомобилей дорога была открыта.