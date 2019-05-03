Родители оставили 3-летнюю девочку без присмотра с открытой балконной дверью, в результате чего она упала с балкона...

«Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Некрасовка задержали семейную пару по подозрению в оставлении опасности 3-летней дочери», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В территориальный отдел полиции поступило сообщение об обнаружении ребенка без признаков жизни у дома на Рождественской улице. Прибывшие сотрудники полиции по указанному адресу обнаружили труп девочки. Как было установлено, она упала с балкона квартиры, расположенной на 6-м этаже. В помещении в состоянии алкогольного опьянения находились ее мать (1978 г.) и отец (1979 г.р.), а также двое несовершеннолетних детей от предыдущего брака женщины.Полицейские задержали родителей по подозрению в том, что они, осознавая, что ребенок лишен возможности принять меры к самосохранению, оставили его без присмотра с открытой балконной дверью.В настоящее время 12-летняя дочь передана родному отцу, а ее 8-летняя сестра - в медицинское учреждение.По данному факту дознанием ОМВД России по району Некрасовка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.Столичная полиция призывает родителей к бдительности. В теплое время года многие взрослые забывают о том, что раскрытое окно опасно для ребенка.Падение из окна - является одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах. Каждый год от падений с высоты гибнет огромное количество несовершеннолетних.Будьте бдительны:1. Никогда не держите окна открытыми, если дома ребенок! Вам кажется, что вы рядом, но секунда, на которую вы отвлечетесь, может стать последней в жизни Вашего ребенка!2. Никогда не используйте антимоскитные сетки - дети опираются на них и выпадают вместе с ними наружу!3. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра!4. Установите на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно!Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве