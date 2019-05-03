Ветерана поблагодарили за защиту Родины от немецко-фашистских захватчиков и за преданную службу Отечеству в рядах советской милиции...

Ветеран Великой Отечественной войны и почётный ветеран УВД по ВАО Хорошеньков Георгий Степанович в преддверии празднования 74-летия Победы в Великой Отечественной войне посетил Центр служебной и боевой подготовки УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве. Встречи ветеранов с молодыми сотрудниками стали доброй традицией в полиции Восточного округа Москвы. Фронтовик рассказал сотрудникам полиции о своём боевом пути во время войны 1941-1945 годов, поделился с молодыми полицейскими опытом службы в органах внутренних дел.После встречи с молодёжью УВД по ВАО Георгия Степановича поздравил с наступающим Днём Победы помощник начальника УВД по ВАО по работе с личным составом полковник внутренней службы Дмитрий Медяник. Он поблагодарил ветерана за защиту нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков и за преданную службу отечеству и гражданам в рядах советской милиции.После поздравления от руководства округа Георгий Степанович посетил комнату истории УВД по ВАО, в которой его ждали коллеги по ветеранской организации УВД по ВАО, затем состоялось чаепитие, во время которого в тёплой дружеской атмосфере ветераны и руководство УВД смогли вспомнить былые времена и пообщаться на различные темы, в числе которых одной из основных стала тема морально-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения и молодых сотрудников полиции.Георгий Степанович родился 8 июля 1925 года в хуторе Нехаево, Нехаевского района, Волгоградской области. Призван в ряды Красной Армии 12 ноября 1942 года. Воевал в войсках противотанковой артиллерии, командиром орудия. Участвовал в освобождении Украины, Белоруссии, взятии города Кенигсберга. Награжден «Орденом Отечественной Войны 2-й степени», медалями «За боевые заслуги» и «За Победу над Германией».Демобилизовался в апреле 1946 года в звании старшего сержанта. В сентябре 1946 года поступил в Саратовскую специальную школу милиции, по окончанию которой в июле 1947 года направлен для прохождения службы в 73 отделение милиции города Москвы. Служил в должности оперуполномоченного уголовного розыска, был заместителем начальника 25 отделения милиции города Москвы по уголовному розыску. В 1970 году вышел в отставку в звании подполковника милиции с должности начальника 73 отделения милиции.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73