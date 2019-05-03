Полина Гагарина скрывает серьезные проблемы в семье. Однако некоторые
детали выдают певицу с головой: наблюдатели отмечают попытки артистки подражать
Анастасии Волочковой и странное поведение ее дочери.
Полина Гагарина скрывает серьезные проблемы в семье. Однако некоторые
детали выдают певицу с головой: наблюдатели отмечают попытки артистки подражать
Анастасии Волочковой и странное поведение ее дочери.
показала свое истинное лицо, когда взялась
подражать Анастасии Волочковой. Певица делает сахарное лицо на публике,
снимается всей семьей в рекламе йогурта – но время от времени природная натура
вылезает и берет свое, пишет популярный блогер.
"Полина пьяная выскакивает из бизнес-класса к народу,
чтобы порадовать его песней и пляской... Лучше всего понять человека можно по
тому, кому он подражает", – комментирует появление в соцсети снимка со
шпагатом артистки Лена Миро.
Блогер рассуждает о причинах тех проблем в воспитании дочери
Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова, которыми делился в соцсетях супруг певицы.
"Капризничаем, кричим на весь пляж или ресторан, падаем на землю, деремся,
кричим матом. И откуда только Миюша такие слова узнала", – напоминает Миро
пост Исхакова.
Ничего удивительного в таком поведении ребенка блогер не видит. "Если в семье мама падает на пол, закатывает
истерики, орет матом, а папа отвечает на запросы жены тем же самым, то и ребенок
будет вести себя соответствующе, копируя поведение мамы и папы", -
отмечает Миро (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред). "Откуда
такие слова узнала? Ну, вообще, в два года ребенок говорит лишь то, что слышит",
– считает блогер.
Еще больше Лену Миро поразили набежавшие в пост с советами
"инстаграм-мамочки". Как выяснилось, они сталкиваются с теми же
проблемами – дети так же ругаются матом и "сучат ножками-ручками". Блогер
уверена, что такое поведение у детей появляется, когда мать смотрит "Дом-2",
а вместо сказки на ночь ребенку прокручивает ленту Instagram.
В семьях, где детей воспитывают и любят, где родители не ругаются
матом, а разговаривают достойно, дети в два года ведут себя адекватно, комментирует Лена Миро жалобы . Блогер не знает, чего можно ожидать от поколения детей, "зачатых
после просмотра "Дома-2" и воспитанных инста-мамочкой". Миро
предполагает, что ничего хорошего.