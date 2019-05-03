Полина Гагарина скрывает серьезные проблемы в семье. Однако некоторые детали выдают певицу с головой: наблюдатели отмечают попытки артистки подражать Анастасии Волочковой и странное поведение ее дочери.

Полина Гагарина скрывает серьезные проблемы в семье. Однако некоторыедетали выдают певицу с головой: наблюдатели отмечают попытки артистки подражатьАнастасии Волочковой и странное поведение ее дочери.показала свое истинное лицо, когда взяласьподражать Анастасии Волочковой. Певица делает сахарное лицо на публике,снимается всей семьей в рекламе йогурта – но время от времени природная натуравылезает и берет свое, пишет популярный блогер."Полина пьяная выскакивает из бизнес-класса к народу,чтобы порадовать его песней и пляской... Лучше всего понять человека можно потому, кому он подражает", – комментирует появление в соцсети снимка сошпагатом артистки Лена Миро.Блогер рассуждает о причинах тех проблем в воспитании дочериПолины Гагариной и Дмитрия Исхакова, которыми делился в соцсетях супруг певицы."Капризничаем, кричим на весь пляж или ресторан, падаем на землю, деремся,кричим матом. И откуда только Миюша такие слова узнала", – напоминает Миропост Исхакова.Ничего удивительного в таком поведении ребенка блогер не видит. "Если в семье мама падает на пол, закатываетистерики, орет матом, а папа отвечает на запросы жены тем же самым, то и ребенокбудет вести себя соответствующе, копируя поведение мамы и папы", -отмечает Миро (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред). "Откудатакие слова узнала? Ну, вообще, в два года ребенок говорит лишь то, что слышит",– считает блогер.Еще больше Лену Миро поразили набежавшие в пост с советами"инстаграм-мамочки". Как выяснилось, они сталкиваются с теми жепроблемами – дети так же ругаются матом и "сучат ножками-ручками". Блогеруверена, что такое поведение у детей появляется, когда мать смотрит "Дом-2",а вместо сказки на ночь ребенку прокручивает ленту Instagram.В семьях, где детей воспитывают и любят, где родители не ругаютсяматом, а разговаривают достойно, дети в два года ведут себя адекватно, комментирует Лена Миро жалобы . Блогер не знает, чего можно ожидать от поколения детей, "зачатыхпосле просмотра "Дома-2" и воспитанных инста-мамочкой". Миропредполагает, что ничего хорошего.