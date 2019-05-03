В Лондоне прошла акция сторонников Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks. Десятки сторонников опального разоблачителя заблокировали улицу, на которой находится здание суда, где прошли слушания по его делу.

В Лондоне прошла акция сторонников Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks. Десятки сторонников опального разоблачителя заблокировали улицу, на которой находится здание суда, где прошли слушания по его делу.Как сообщает ТАСС, участники акции перекрыли в западном направлении Марилебон-роуд в районе Вестминстерского суда. В руках они держали плакаты, поддерживающие Ассанжа и осуждающие давление на его организацию. Кроме того, в акции участвовали водители автомобилей, заблокировавших движение. Впрочем, после вмешательства полиции, проезд по Марилебон был восстановлен.Само слушание по запросу США состоялось в четверг и длилось около десяти минут. Сам Ассанж общался с представителями Фемиды по видеосвязи из тюрьмы. Он попросил суд не депортировать его в США. Судья Майкл Сноу постановил, что следующее процедурное слушание состоится 30 мая, а 12 июня запрос об экстрадиции будет рассмотрен более подробно.