Издание Вашингтон пост со ссылкой на источники в Белом доме сообщает, что Дональд Трамп выступает против военного вмешательства в Венесуэле. Считает, что можно ограничиться санкциями.

Издание "Вашингтон пост" со ссылкой на источники в Белом доме сообщает, что Дональд Трамп выступает против военного вмешательства в Венесуэле. Считает, что можно ограничиться санкциями.При этом, за военное вторжение выступает его советник по нацбезопасности Джон Болтон. И якобы в разговорах с Трампом и другими представителями Белого дома — пытается продавить агрессивный сценарий.Проблема усугубляется тем, что президент США предоставил Болтону большие полномочия по Венесуэле, напоминает телеканал "Россия 24".