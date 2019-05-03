Любовь Успенская переживает за Алсу. Королева отечественного
шансона рассказала, что певица с детьми отправились на отдых – переждать
скандал вокруг шоу Голос. Дети вдали от Москвы.
Любовь Успенская переживает за Алсу. Королева отечественного
шансона рассказала, что певица с детьми отправились на отдых – переждать
скандал вокруг шоу "Голос. Дети" вдали от Москвы.
не в первый раз заступается за Алсу, которую
затравили после победы ее дочери в финале шоу "Голос. Дети".
Отстранение супруги Яна Абрамова от песенного конкурса Евровидение Успенская
сочла чьей-то местью певице. Предполагалось, что именно Алсу будет называть
баллы, выставленные участникам от России.
6 сезон шоу "Голос. Дети" завершился громким
скандалом. По итогам зрительского голосования победу одержала дочь Алсу Микелла
Абрамова. Перевес в голосах был настолько значительным, что многие сразу
заговорили о вбросе или хакерской атаке. За пересмотр результатов выступили и
многие звезды шоу-бизнеса, Первому каналу пришлось привлечь к проверке
организацию, связанную с Интерполом.
одной из первых заступилась за Алсу. Она
поздравила Микеллу Абрамову с победой в финале шоу "Голос. Дети". Обладательница
премии "Шансон года" отметила, что талантливая Абрамова идет по
стопам своей мамы.
Даже поклонники обрушились на нее с
критикой. Они посчитали, что певица не могла не слышать про скандал с вероятной
накруткой голосов – так что просто решила "пропиариться", использовав
подвернувшийся повод. Некоторых фанатов исполнительницы городских романсов и
шансона поздравление в адрес дочери Алсу возмутило настолько, что они
пригрозили отписаться от Успенской, пишет Teleprogramma.pro.