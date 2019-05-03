Любовь Успенская переживает за Алсу. Королева отечественного шансона рассказала, что певица с детьми отправились на отдых – переждать скандал вокруг шоу Голос. Дети вдали от Москвы.

Любовь Успенская переживает за Алсу. Королева отечественногошансона рассказала, что певица с детьми отправились на отдых – переждатьскандал вокруг шоу "Голос. Дети" вдали от Москвы.не в первый раз заступается за Алсу, которуюзатравили после победы ее дочери в финале шоу "Голос. Дети".Отстранение супруги Яна Абрамова от песенного конкурса Евровидение Успенскаясочла чьей-то местью певице. Предполагалось, что именно Алсу будет называтьбаллы, выставленные участникам от России.6 сезон шоу "Голос. Дети" завершился громкимскандалом. По итогам зрительского голосования победу одержала дочь Алсу МикеллаАбрамова. Перевес в голосах был настолько значительным, что многие сразузаговорили о вбросе или хакерской атаке. За пересмотр результатов выступили имногие звезды шоу-бизнеса, Первому каналу пришлось привлечь к проверкеорганизацию, связанную с Интерполом.одной из первых заступилась за Алсу. Онапоздравила Микеллу Абрамову с победой в финале шоу "Голос. Дети". Обладательницапремии "Шансон года" отметила, что талантливая Абрамова идет постопам своей мамы.Даже поклонники обрушились на нее скритикой. Они посчитали, что певица не могла не слышать про скандал с вероятнойнакруткой голосов – так что просто решила "пропиариться", использовавподвернувшийся повод. Некоторых фанатов исполнительницы городских романсов ишансона поздравление в адрес дочери Алсу возмутило настолько, что онипригрозили отписаться от Успенской, пишет Teleprogramma.pro.