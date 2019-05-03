В ходе встреч стражи порядка провели профилактические беседы и рассказали об особенностях службы в разных подразделениях полиции.

Сотрудники ОМВД России по Суздальскому району в рамках профилактической работы с молодежью пригласили в отдел полиции учеников одной из местных школ и студентов Суздальского индустриально-гуманитарного колледжа.В преддверии летних каникул стражи порядка провели беседы, направленные на профилактику правонарушений и рассказали о деятельности различных подразделений отдела.В актовом зале ОМВД с гостями общались сотрудники ОРЛС, ОПДН и ОГИБДД. Также о своей работе ребятам рассказали специалист группы тылового обеспечения и эксперт-криминалист. Присоединился к сотрудникам и председатель ветеранской организации отдела.Сотрудники полиции напомнили молодёжи, сколько неприятных последствий может возникнуть у человека, нарушившего закон, в том числе и у того, кто не соблюдает безопасное поведение в сети Интернет, управляет транспортным средством без соответствующих разрешительных документов и в нетрезвом состоянии.Так же до ребят, которым уже сейчас необходимо определиться с выбором профессии, довели информацию о порядке поступления в вузы системы МВД России, рассказали о льготах, предоставляемых сотрудникам полиции, а также передали памятки с характеристиками и адресами ведомственных учебных заведений.Полицейские продемонстрировали молодёжи образцы табельного оружия, экипировки и спецсредств, показали, как снимаются отпечатки пальцев. Гостям показали музейную экспозицию, повествующую об этапах становления милиции на Суздальской земле, о людях, работавших в местном подразделении МВД, о том, в каких зданиях располагались правоохранительные подразделения в разные годы, об экипировке сотрудников. С интересом молодые люди рассматривали представленные на стендах фотографии сотрудников, их служебные удостоверения и знаки отличия, награды…По общему мнению ребят, такой формат встреч с суздальскими полицейскими полезен, интересен и поучителен. Ребята остались очень довольны тем, что побывали в ОМВД.